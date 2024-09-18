«На лице появилась улыбка»: похудевшая Скулкина предстала с новой прической

Юмористка Екатерина Скулкина преобразилась и сменила прическу, чем привела в восторг своих бывших коллег из шоу Comedy Woman. Женщине сделали модную стрижку и поработали над ее гардеробом.

48-летняя знаменитость посетила стилиста. После того, как она похудела на 20 кг, Екатерине захотелось покупать новые вещи. Занялась она и прической. Звезда снялась в кресле у парикмахера.

«Я всегда говорю: "Верни утраченную красоту!"» — написала артистка.

Скулкина опубликовала несколько фотографий, на которых позировала с обновленной стрижкой и цветом волос. Она примерила красное платье в белый горошек.

«Он знает, как сделать так, чтобы на лице появилась улыбка, а волосы светились в прямом и переносном смысле», — пояснила Екатерина.

Звезды и фанаты оценили преображение и написали артистке множество комплиментов. Среди них были певица Валерия, юмористки Екатерина Варнава, Марина Федункив, Надежда Сысоева. А Наталья Еприкян назвала женщину «бусинкой».

Многие пользователи Сети удивлены, как Скулкина смогла избавиться от лишнего веса за такое короткое время. В комментариях подписчики поинтересовались, не употребляла ли она модный среди звезд препарат для диабетиков.

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