Прятать живот уже сложно: жена Александра Петрова вышла в свет после сообщений о беременности

Жена актера Александра Петрова вышла в свет после слухов о беременности. Никаких комментариев по этому поводу Виктория не дает, но скрывать округлившийся живот ей все сложнее. Об этом сообщает портал «7Дней.ru».

В Москве прошла премьера спектакля «25.01» в арт-холле «Музосфера». Петров появился на мероприятии вместе со своей супругой, которая выбрала наряд, скрывавший ее фигуру. Виктория была в черном объемном жакете, который, как отметили журналисты, она все время поправляла. Предположительно, она боялась, что будет заметен живот.

Отметим, что слухи о беременности жены Петрова появились осенью этого года. Если им верить, то первенец в семье пары появится уже в начале 2025 года.

Александр Петров женился на девушке Виктории год назад. Это шокировало поклонников звезды, так как он долгое время встречался с коллегой Стасей Милославской, а о новой любви актера никто не знал. Оказалось, что с Викторией он познакомился случайно и уже спустя пару свиданий сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее Александр Петров заявил, что не умеет зарабатывать.