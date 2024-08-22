Вернувшаяся в РФ жена Меладзе выложила кадры со съемки на Патриарших прудах

Супруга Валерия Меладзе снялась на Патриарших прудов и отметила, что соскучилась по своим российским поклонникам.

«Привет, как вы? Соскучилась», — написала исполнительница.

Напомним, Альбина Джанабаева в 2014 году вышла замуж за Валерия Меладзе. У пары трое общих детей: 20-летний Константин, названный в честь брата певца, 10-летний Лука и 3-летняя Агата. Супруги признавались в интервью, что растят дочь без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни наследницы, как это было с сыновьями.

Ранее мы писали, что Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в 2025 году. Музыкант намерен устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия, поэтому он прощупывает почву.

Также сообщалось, что годовая прибыль лейбла сестры братьев Меладзе резко увеличилась до 90,4 млн рублей.