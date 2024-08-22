Известна дата возвращения Валерия Меладзе в Россию

Певец Валерий Меладзе может вернуться в Россию в июне 2025 года. Артист планирует устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия, поэтому он прощупывает почву.

Источник из окружения исполнителя хита «Салют, Вера!» рассказал, что у Меладзе нет фактического запрета на выступления в России, за исключением возмущений общественников. Артист не признан иноагентом, значит, зрителям можно приобретать билеты на его концерты. Но певца предупредили, что россияне возмущены его последними высказываниями и поведением, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, месяц назад Меладзе был в квартире у мамы в Строгино. Певец рассказывал, что ему тяжело без нее и без России. Но из-за многочисленных гастролей артист не успевает часто видеться с родительницей. Пока за женщиной присматривает семейная пара.

В следующем июне артисту исполнится 60 лет. Он и его окружение думают об организации юбилейного тура и рассматривают возможность проведения концертов в России.

Артист покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Ранее он прилично зарабатывал на публичных мероприятиях у олигархов, но после политических заявлений звезды бизнесмены от него отвернулись.