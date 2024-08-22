Годовая прибыль лейбла сестры братьев Меладзе резко выросла до 90,4 млн рублей

Бизнес сестры Константина и Валерия Меладзе в России продолжает развиваться. Лиана владеет музыкальным лейблом Velvet Music, и за последний год его чистая прибыль увеличилась до 90,4 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

В отличие от братьев, Лиана продолжает работать и зарабатывать в России. Несмотря на то, что изначально лейбл раскурился именно из-за мужской половины семьи Меладзе, сейчас он существует и без их вмешательства.

Недавно представители компании обнародовали финансовую информацию за 2023 год. Выяснилось, что прибыль Velvet Music выросла на 30%. По данным Mash, во многом этому поспособствовал контракт с певицей Мари Краймбрери. Благодаря артистке лейбл впервые за два последних года получил госконтракт на 5,4 млн рублей. К слову, пока уходить от Лианы Мари не собирается. Она объявляла, что продлила свой договор.

Напомним, что Валерий и Константин Меладзе уехали из России после начала СВО. Исполнитель хита «Иностранец» сейчас выступает за границей, но при этом не теряет надежды вернуться к концертам в Москве и регионах.

Ранее появилась информация, что он может вновь начать давать шоу на российских сценах в 2025 году.