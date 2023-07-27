Вернулась в «босоногое детство»: Кристина Орбакайте встретилась с важным человеком из прошлого

В начале июля певица Кристина Орбакайте устроила масштабное путешествие по Европе вместе с семьей. Сейчас они приехали к отцу артистки в Литву. В связи с этим Кристина решила провести дочь Клаву и мужа Михаила Земцова по главным местам своего детства.

В социальных сетях Орбакайте выложила видео, в котором поделилась воспоминаниями о прошлом и показала, как теперь выглядит ее отец Миколас Орбакас.

«Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям», – цитирует 52-летнюю Кристину Woman.ru.

Затем Орбакайте показала подписчикам дом, в котором прошло ее детство.

«Место босоногого детства. Здесь уже все более современное, красивое. Папуля делает нам экскурсию», – отметила звезда шоу-бизнеса.

Недавно певица побывала в гостях у своей звездной мамы в Юрмале. Фанаты долго ждали кадры счастливой Примадонны рядом с дочерью, но этого так и не случилось.

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце вслед за Павлом Прилучным покинула Россию. Девушка отправилась в солнечную Италию на закрытый показ фильма со своим участием.