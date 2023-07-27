«Набрала нарядного»: Агата Муцениеце уехала из России с важной миссией

Актриса Агата Муцениеце решила полететь в Италию, чтобы попасть на закрытый показ фильма со своим участием «Просточеловек». Об этом сообщает «The Voice», ссылаясь на соцсети девушки.

Недавно бывший муж Муцениеце Павел Прилучный улетел отдыхать на Мальдивы вместе с новой молодой женой Зепюр Брутян и детьми.

Звезда «Закрытой школы» тоже покидает Россию, чем с радостью поделилась с подписчиками в микроблоге. В видео Агата рассказывала о косметике, которой пользуется, но потом ей пришлось прерваться, поскольку она уже закинула все средства в чемодан.

«Я долечу до Италии и все покажу!» – пообещала Муцениеце.

К тому же актриса пожаловалась на длительность перелета. Из-за пересадок путешествие займет целых 13 часов. Причем весь полет она будет сидеть в эконом-классе.

Но девушка и на этот раз подошла к ситуации с юмором.

«Так, ну я набрала нарядного. Жениха будем искать?» – цитирует Агату «The Voice».

В Италию актриса летит с важной миссией: она должна попасть на закрытый показ ленты «Просточеловек», которую отменили в российском прокате из-за участия Чулпан Хаматовой.

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