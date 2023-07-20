Меняет страны как перчатки: Кристина Орбакайте оставила дочь с бабушкой и улетела отдыхать

После встречи с Аллой Пугачевой в Юрмале российская певица Кристина Орбакайте улетела сначала в Италию, а оттуда – в Грецию. Об этом сообщает «7Дней.ru», ссылаясь на соцсети знаменитости.

С начала июля 52-летняя артистка побывала в стольких местах, что фанаты уже не успевают следить за ее быстро меняющимся местоположением.

Сначала Орбакайте вместе с супругом, дочкой и сыном уехала в Италию, потом на пару дней остановилась в Монако, а затем решила навестить звездную маму в Юрмале. В Прибалтике Кристина оставила Алле Пугачевой любимую внучку, после чего отправилась обратно в Италию.

Поклонники предположили, что певица просто не ужилась с Примадонной в одном доме в Латвии, из-за чего захотела устроить романтическую поездку с мужем. Но о дальнейших планах артистки можно только догадываться, так как прямо сейчас Кристина Орбакайте опубликовала кадры из другой страны. В этот раз выбор пал на Грецию.

Ранее мы писали, что старший сын Орбакайте тоже времени даром не теряет. Он вместе с женой Аленой Красновой отправился в путешествие на автомобиле. Как отмечает девушка, это их первая долгая поездка, которая заняла шесть часов.