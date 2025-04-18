«Вернулась полностью растоптанной»: Седокова рассказала о конфликтах на шоу в Дубае

Певица Анна Седокова сообщила, что вернулась после шоу в Дубае «растоптанной». Об этом стало известно в эфире VK-шоу «По каверочку».

Анна стала участницей шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Певица хорошо знала коллег по проекту и даже присутствовала на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Однако ни один выпуск шоу не обходился без скандала: Седокова призывала звезд к справедливости, а те, в свою очередь, обвиняли ее в истеричности. В итоге против певицы проголосовали все участники, и она покинула проект.

По словам Анны, она вернулась со съемок «полностью растоптанной», но получила много поддержки от зрителей.

«Я вернулась из Дубая полностью растоптанной. В реалити-шоу важно не то, как долго ты там осталась, как то, насколько ты запомнилась телезрителям. Я была там всего в одной программе, но после этого получила огромное количество любви, несмотря на то, что у меня были панические атаки», — высказалась она.

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