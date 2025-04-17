Вышло первое интервью Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова дала первое интервью после смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Она поговорила о последнем муже и заявила, что потеряла любимого и важного человека.

Седокова участвовала в шоу «По каверочку» в студии VK. Певица рассказала, что никогда не стремилась к замужеству – ей всегда хотелось большой любви.

В интервью артистка заговорила о последнем супруге. Она пообещала не давать больших интервью, так как сама до конца не понимает, что произошло. После смерти Тиммы певица написала песню «Ешь молись, люби».

«Я переживала самый сложный период в своей жизни, потерю любимого человека, потерю человека, который был очень важен для меня. Это стало для меня огромным горем. Даже несмотря на то, что у нас было все сложно», — поделилась Седокова.

Певица говорит, что в какой-то момент поняла – должна идти дальше. «У меня дети, жизнь», - произнесла Седокова и исполнила композицию в студии VK.

Певица считает, что нельзя уходить из жизни по своей воле. «Если ты уйдешь, ты ничего никому не докажешь, только погрузишь любимых в страшные вещи», - заключила артистка.

Ранее отец Яниса Тиммы сообщил, что Седокова заблокировала его во всех соцсетях.