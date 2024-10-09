«Верните Агате сына!»: в Сети набросились на жену Прилучного, припомнив бумеранг

Пользователи Сети призвали Зепюр Брутян не настраивать сына Агаты Муцениеце против нее. Россияне раскритиковали супругу Павла Прилучного под ее новым постом.

В личном блоге Зепюр появилось юмористическое видео про отношения в семье, однако пользователи Сети его не оценили. Более того, они упомянули суды Агаты и Павла, в которых, по мнению россиян, виновата Брутян. Фолловеры считают, что актриса настроила Тимофея против мамы, и из-за этого он не хочет с ней общаться. Россияне встали на защиту Агаты и призвали супругов вернуть ей сына.

«Бумерангом все вернется! Также будешь бегать по судам. А вы бы отдали своего сына? Вы бы не боролись за него? Он не смысл вашей жизни? Вы бы хотели, чтобы его настраивали против вас, портили психику судами? Агата всегда отпускали детей к папе, так что еще нужно? Отобрать? Браво! Верните Агате сына», — написали пользователи Сети.

К слову, Зепюр никак не отреагировала на гневные комментарии подписчиков.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что жалеет о начале суда по алиментам с Прилучным. Подробности читайте в этой новости.

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