«Сын с нами почти не общается»: Агата Муцениеце оказалась в тупиковой ситуации после суда за алименты

Агата Муцениеце рассказала, что жалеет о начале суда по алиментам с Прилучным. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным за то, чтобы их общие дети проживали с ней, рассказала о проблемах с сыном. По словам знаменитости, отец повлиял на ребенка, который остался жить с ним. Теперь Муцениеце практически не видит Тимофея.

«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день, Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима с нами почти не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать», — рассказала она.

По словам актрисы, ребенок сам отказывается от общения с матерью и сестрой. Муцениеце считает, что против семьи его настроил отец.

«Он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет! Я знаю, что даже маньяк может уговорить ребенка за конфетку пойти с ним, я знаю, какая подвижная психика у Тимофея, и я не буду никогда этим пользоваться, даже если надо будет проиграть суд», — отметила она.

Знаменитость рассказала, что скоро уезжает в поездку, которую давно планировала и намерена на время отдать Прилучному дочь Мию. Она также добавила, что жалеет о начале суда по алиментам.

«Как думаете пожалела ли я что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Иван Чуйков отметил день рождения с Муцениеце, несмотря на слухи о расставании.