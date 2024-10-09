Предполагаемая возлюбленная Андрея Аршавина крестила дочь в Санкт-Петербурге. Анна поделилась кадрами из церкви в соцсети.

По данным СМИ, Андрей Аршавин вновь стал папой. Его девушка по имени Анна родила дочь Еву, у которой на днях были крестины. На снимках, сделанных в церкви, запечатлен Михаил Кержаков, который стал крестным отцом девочки. Анна стояла рядом с голкипером «Зенита» в белом платье и черной куртке и улыбалась, глядя на малышку.

«Золотая связка Евы», — подписала Анна кадр с Михаилом из церкви.

Примечательно, что ни Анна, ни Андрей не комментируют слухи о романе. Также девушка не подтверждала отцовство Аршавина. Зато на новый статус футболиста намекнула его бывшая избранница Алиса Казьмина. Она отметила, что сейчас спортсмен уделяет все время новой семье.

Ранее у подруги футболиста Андрея Аршавина Анны появилось помолвочное кольцо. Подробности читайте в этой новости.

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