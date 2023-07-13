Вернется или нет: Алла Михеева ответила на вопрос о шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущая Алла Михеева рассказала, что если шоу «Вечерний Ургант» вернется на экраны, то она хочет принять в нем участие. Об этом сообщается на сайте NEWS.ru.

Журналистка призналась, что скучает по телепередаче. Она уверена, что зрители поддерживают ее мнение.

«Думаю, все по нему скучают», — подчеркнула Михеева.

Также отмечается, что в апреле Иван Ургант посетил премьеру фильма «Вызов», снятого на МКС. В тот день телеведущий сообщил, что обязательно вернется в эфир.

Напомним, что многие СМИ писали, что Ургант якобы ушел с Первого канала. Чуть позже в «Останкино» информацию о его увольнении опровергли.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Поклонники до сих пор надеются, что передача вернется.

Ранее мы писали о том, что Алла Михеева спародировала популярное шоу телеведущей Юлии Высоцкой. В последнее время в Сети часто появляются старые видеозаписи, на которых начинающая звезда кулинарии Юлия Высоцкая допускает забавные ляпы и промахи. Артистка решила пошутить на эту тему.

До этого Алла Михеева рассказала о юбилее Ивана Урганта и рассекретила его местоположение. СМИ писали, что он уехал из России. В личном микроблоге блондинка опровергла и это, показав Ивана в Москве, и добавила пару слов.