Алла Михеева рассказала о юбилее Ивана Урганта и рассекретила его местоположение

В последнее время все внимание публики приковано к Ивану Урганту. Когда-то он являлся неотъемлемой частью федерального канала, но уже больше года мужчина не появлялся в прямом эфире, а его шоу и вовсе убрали. Кроме того, телеведущий давно не был замечен и на светских мероприятиях. Подобное Иван объяснил желанием уйти в творческий отпуск. Правда, не все поверили его словам: уж слишком много сложилось тайн вокруг Урганта за минувший год. К счастью, недавно на связь с подписчиками вышла Алла Михеева и поделилась новостями о своем начальнике.

Несколько дней назад Иван отметил юбилей. В честь этого события он собрал всех коллег в одном развлекательном заведении. Алла активно делилась кадрами с торжества, которые трогательно подписала: «Люблю до неба всех. Семья "ВУ"».

Кроме того, в Сети активно обсуждают эмиграцию Урганта. В личном блоге телеведущая опровергла и это, показав Ивана в Москве. «Ответ на самый популярный вопрос: "Нет, он не в Израиле"».

К слову, не так давно состоялась премьера фильма «Вызов». Это мероприятие собрало всех звезд отечественного шоу-бизнеса, и даже Урганта, который впервые за год куда-то вышел. Тогда в беседе с журналистами он анонсировал свое скорейшее возвращение на ТВ, и эта новость крайне обрадовала его поклонников.

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