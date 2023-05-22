Пародия Аллы Михеевой на кулинарное шоу Юлии Высоцкой вызвала шквал протестов

В последнее время в Сети часто появляются старые видеозаписи, на которых начинающая звезда кулинарии Юлия Высоцкая допускает забавные ляпы и промахи.

Но как только актриса и телеведущая Алла Михеева решила троллить звезду прямой пародией, пользователи возмутились.

«Лайк вам ставить не буду», «Была о вас лучшего мнения. Отписываюсь», «Вам не стыдно? Где вы и где Высоцкая?» приводит наиболее гневные высказывания РИА Новости.

Напомним, Алла выложила в своем личном блоге ролик, на котором готовит омлет, пытаясь поджарить его на кусочке льда. В результате блюдо сгорает, а Михеева сопровождает плачевный результат ироничной припиской: «Это и правда шикарный рецепт! Уже хотите попробовать мой омлет?»