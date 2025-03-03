Вернется и будет работать в России? Эмигрировавшая дочь Машкова озвучила планы на будущее

Уехавшая Мария Машкова заявила, что больше никогда не будет работать в РФ. Новое интервью актрисы попало в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

Дочь Владимира Машкова уже несколько лет не живет на территории РФ, уехав из страны со скандалом. Несмотря на это, актриса выразила надежду на проведение тура в России. Более того, она мечтает вернуться, чтобы «крепко обнять бабушку». При этом Машкова усомнилась, что будет работать в России, где когда-то построила карьеру.

«Купить билет, когда изменится ситуация? Да я в первый же день куплю билет и поеду крепко обнимать бабушку. Другой вопрос — буду ли я когда-нибудь еще работать в России? Тут я сомневаюсь», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что эмигрировавшая в США актриса Мария Машкова гордится своим происхождением. Подробности читайте в этой новости.

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