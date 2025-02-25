«Ничто не изменит того, что я русская»: уехавшая в США Мария Машкова сделала неожиданное заявление

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России три года назад и обосновавшаяся в США, удивила признанием. В личном блоге дочь Владимира Машкова заявила, что, несмотря на свою эмиграцию, гордится своим происхождением.

Мария Машкова опубликовала в соцсети архивный пост с кадром со съемок сериала «Крепостная» и отметила, что спустя три года «готова повторить все слово в слово». В 2022 году, принимая решение об эмиграции, актриса призналась, что ей «больно» от всего происходящего в стране, и попросила прощения у близких. При этом артистка подчеркнула, что гордится тем, что она русская, и ее «сердце с русским народом».

«Мои родные и близкие, я вас очень люблю и ничто не изменит этого. Надеюсь, и вы продолжите меня любить. И ничто не изменит того, что я русская и буду этим гордиться. <…> Мое сердце с моим русским народом», — заявила Мария Машкова.

Напомним, в 2022 году знаменитость покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. Раньше Мария Машкова прилетала в РФ ради работы и встреч с близкими людьми, но последние два года прекратила это делать. Вместе с тем, по признанию артистки, она «по-прежнему считает себя частью России» и иногда ей «снится Москва», но она не жалеет об эмиграции и уже не думает о возвращении в родную страну.

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