Не растерялся: как Юра Борисов ответил на провокацию зарубежных СМИ на «Оскаре»

Юра Борисов ответил, считает ли себя «секретным оружием» режиссера «Аноры». Об этом сообщает зарубежное издание ABC.

За рубежом состоялась церемония вручения премии «Оскар», где главное внимание было приковано к Юре Борисову и команде «Аноры». Выйдя на красную дорожку, российский актер стал раздавать интервью. К слову, один из сотрудников СМИ задал ему провокационный вопрос: «Режиссер Шон Бейкер обычно говорит, что вы русский Райан Гослинг и его секретное оружие. Что вы думаете о таком сравнении?».

Отметим, что Борисов не растерялся и дал лаконичный ответ, вызвавший смех у окружающих.

«Я не знаю, я — не оружие, а человек», — заявил он.

Ранее Юра Борисов впервые вместе с женой побывал на голливудском мероприятии перед «Оскаром». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме сербского режиссера.