Вера Брежнева спустилась в убежище из-за обстрела Киева

Известная певица Вера Брежнева сообщила в своем микроблоге, что спустилась в киевское убежище из-за обстрела города.

Артистка рассказала, что сегодня должна была участвовать в съемке, однако вместо этого вынуждена сидеть в укрытии, поскольку на Украину «летит около 40 ракет».

Напомним, после начала СВО Вера Брежнева вместе с на тот момент супругом, композитором Константином Меладзе покинула РФ. В феврале прошлого года звездная пара выставила на продажу особняк в Подмосковье. В соцсетях певица общается с фанатами преимущественно на украинском языке.

В октябре минувшего года знаменитость подтвердила развод с Константином Меладзе. Они разошлись после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Вера Брежнева согласится выступить в России за 10 млн рублей.

Также сообщалось, что Брежнева нашла новый способ заработка после отъезда из РФ.