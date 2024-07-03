Уже не поет: уехавшая из России Вера Брежнева нашла новый способ заработка

42-летняя певица Вера Брежнева запустила марафон для женщин за 100 долларов. Анонс обучающего курса появился в соцсети.

После отъезда из России Брежнева строит карьеру за рубежом, однако о прежних гонорарах говорить не приходится. Чтобы заработать, певица начала создавать марафоны. Первый обучающий курс по трансформации стоил 200 долларов. Брежнева обещала научить участников говорить «нет» и следовать своим интересам. На этот раз Вера запустила марафон для «прокачки» женской энергии. Курс раскроет тему женственности, внутренней красоты, стиля и отношений с мужчинами. Также певица пообещала поделиться личным опытом. Цена марафона с полным доступом составляет 100 долларов.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что у Веры Брежневой нет шанса вернуться на сцену в РФ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Петр Чернышев заработал на школе фигурного катания 116 млн рублей. Спортсмен руководит и владеет половиной от общей доли «Школы Петра Чернышева» с 2012 года.