Раскрыт размер гонорара, за который Вера Брежнева согласится выступить в России

Певица Вера Брежнева уже больше двух лет не живет в России и строит карьеру за границей. Однако на некоторых сайтах отечественных агентств, предоставляющих услуги артистов на мероприятиях, ее анкета все еще размещена. Портал «Страсти» решил узнать, действительно ли экс-солистка группы «ВИА Гра» может приехать в страну ради корпоратива и сколько это будет стоить.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Брежнева может выступить на празднике в России, несмотря на свою политическую позицию, но за приличный гонорар. Он считает, что небольшой концерт Веры будет стоить заказчикам 6-10 миллионов рублей. Также шоумен напомнил, что заработки певицы и до 2022 года были большие. Ей платили как Филиппу Киркорову.

«В Россию она сможет приехать за гонорар не меньше 6-10 миллионов рублей. Это 100 процентов, потому что до этого, пока она в скандал не встряла, она зарабатывала довольно-таки хорошие гонорары, как у Филиппа Киркорова – 5-6 миллионов рублей за концерт», - отметил Дворцов.

Впрочем, по мнению продюсера, никто сейчас не готов отдавать 10 миллионов за украинскую артистку. Заказчики могут выделить для нее не больше 1,5 миллиона рублей.

«Сейчас на нее спроса нет. Я бы даже сказал, что о ней немножко даже и подзабыли, несмотря на то, что она есть. Я не думаю, что ее сейчас кто-то захочет заказывать на мероприятия, корпоративы. Сколько за нее могут дать? От силы 1,5 миллиона рублей», - заявил продюсер Дворцов.

Ранее Вера Брежнева запустила марафон для женщин за 100 долларов.