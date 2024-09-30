Вера Брежнева сообщила, что отменила гастрольный тур по вине организаторов. Певица прокомментировала срыв выступлений в соцсети.

Вера Брежнева заявила о переносе гастрольного тура на весну 2025 года. По словам знаменитости, она планировала выступить в ноябре, но организаторы не выполнили свои обязательства.

«Моя команда пыталась спасти ситуацию. В процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. Я тоже очень расстроена, но верю, что наша встреча все равно состоится», — высказалась Вера.

Брежнева добавила, что купленные билеты на ноябрьские выступления подлежат возврату.

Ранее сообщалось, что 14-летняя дочь Веры Брежневой Сара три года встречается с бизнесменом. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 47-летняя телеведущая Ольга Шелест сменила имидж после отъезда в США.