Вера Брежнева сообщила, что отменила гастрольный тур по вине организаторов
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Вера Брежнева сообщила, что отменила гастрольный тур по вине организаторов. Певица прокомментировала срыв выступлений в соцсети.
Вера Брежнева заявила о переносе гастрольного тура на весну 2025 года. По словам знаменитости, она планировала выступить в ноябре, но организаторы не выполнили свои обязательства.
«Моя команда пыталась спасти ситуацию. В процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. Я тоже очень расстроена, но верю, что наша встреча все равно состоится», — высказалась Вера.
Брежнева добавила, что купленные билеты на ноябрьские выступления подлежат возврату.
Ранее сообщалось, что 14-летняя дочь Веры Брежневой Сара три года встречается с бизнесменом. Подробности читайте в этой новости.
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