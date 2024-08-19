Опубликовано 19 августа 2024, 21:28
1 мин.
14-летняя дочь Веры Брежневой Сара показала бизнесмена, с которым встречается три года
Woman.ru: 14-летняя дочь Веры Брежневой Сара три года встречается с бизнесменом.
© Starface.ru
14-летняя дочь певицы Веры Брежневой показала фото со своим избранником-бизнесменом. Пара вместе уже три года.
Об этом сообщает Woman.ru.
Сара родилась в 2009 году – ее отцом является бизнесмен Михаил Киперман. Дочь продолжает общение с отцом, несмотря на развод родителей.
Сара учится в Женеве, владеет своей студией дизайна интерьеров. Через несколько лет она закончит школу.
Избранником Сары является Андрей Андерсен – юный предприниматель, основатель IT-компании. В соцсетях у Андрея закрыт аккаунт.
Неизвестно, живут ли возлюбленные вместе. Брежнева подписана на аккаунт избранника дочери и, видимо, одобряет роман.
В мае сообщалось, что Брежнева прилетела в США на вручение дипломов старшей дочери Сони.