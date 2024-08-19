14-летняя дочь Веры Брежневой Сара показала бизнесмена, с которым встречается три года

14-летняя дочь певицы Веры Брежневой показала фото со своим избранником-бизнесменом. Пара вместе уже три года.

Об этом сообщает Woman.ru.

Сара родилась в 2009 году – ее отцом является бизнесмен Михаил Киперман. Дочь продолжает общение с отцом, несмотря на развод родителей.

Сара учится в Женеве, владеет своей студией дизайна интерьеров. Через несколько лет она закончит школу.

Избранником Сары является Андрей Андерсен – юный предприниматель, основатель IT-компании. В соцсетях у Андрея закрыт аккаунт.

Неизвестно, живут ли возлюбленные вместе. Брежнева подписана на аккаунт избранника дочери и, видимо, одобряет роман.

В мае сообщалось, что Брежнева прилетела в США на вручение дипломов старшей дочери Сони.