НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 сентября 2024, 12:18
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«Никогда такой тебя не видел»: Ольга Шелест сменила имидж после отъезда в США

47-летняя телеведущая Ольга Шелест сменила имидж после отъезда в США.
«Никогда такой тебя не видел»: Ольга Шелест сменила имидж после отъезда в США

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

47-летняя телеведущая Ольга Шелест сменила имидж после отъезда в США. Ольга показала новый образ в личном блоге.

В соцсети Шелест появилась подборка из фотографий, сделанных в сентябре. Телеведущая опубликовала собаку, кексы и селфи с новой прической. Ольга отрастила волосы и отрезала челку, хотя раньше она ходила с короткой стрижкой.

«Разбудите меня, когда сентябрь закончится», — написала знаменитость.

К слову, подписчики с восторгом оценили новый имидж Ольги, сделав ей комплимент.

«Никогда в жизни такой тебя не видел. Рапунцель, вот это шевелюра. Как идет!» — высказались пользователи Сети.

Ранее Тутта Ларсен оценила поступок уехавшей из России Ольги Шелест. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Оксана Самойлова потратила на пластические операции 2,5 млн рублей.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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