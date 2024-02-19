Вера Брежнева разочаровала зрителей в Казахстане

Певица Вера Брежнева запустила волну разочарования в Казахстане своим концертом. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В феврале 2024 года у Веры Брежневой состоялся концерт в Казахстане. Певица исполнила известные хиты на русском языке, однако зрители не были в восторге от ее выступления. По словам очевидцев, концерт Веры был похож на «жалкое зрелище».

Отметим, что после отъезда из РФ Брежнева пытается построить карьеру в зарубежных странах. Однако это ее попытки не увенчались успехом. Известно, что новогодние выступления Веры были вырезаны из эфира украинского ТВ. Кроме того, ее запланированное выступление в Бишкеке было отменено.

По информации источника, Брежнева не может определиться, на каком языке ей выступать. Певица пишет новые композиции на украинском языке, однако, преимущественно, ее концертная программа состоит из русских песен.

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