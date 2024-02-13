Певица Вера Брежнева показала редкое фото с сестрами и матерью

Певица Вера Брежнева показала в личном блоге редкое фото с тремя сестрами и матерью. Артистка практически не показывает семью в Сети, поэтому каждая подобная публикация вызывает бурную реакцию у пользователей.

Напомним, что Вера – средний ребенок у родителей. Сначала у Виктора Галушки и Тамары Пермяковой родилась дочь Галина, а уже в 1984 году на свет появилась девочка, которая, повзрослев, стала покорять сцену. Затем семья пополнилась еще и двойняшками Анастасией и Викторией.

Все дети Виктора и Тамары сильно похожи между собой. Однако поклонники отмечали, что Вера является копией своей старшей сестры и матери. Младшие же девочки больше пошли в отца. К слову, Брежнева как-то признавалась, что восхищается красотой своей мамы и мечтает быть такой же, как и она, в зрелые годы.