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Опубликовано 13 февраля 2024, 15:25
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Певица Вера Брежнева показала редкое фото с сестрами и матерью

Певица Вера Брежнева запустила в Сеть фото с тремя сестрами и матерью.
Певица Вера Брежнева показала редкое фото с сестрами и матерью

© Starface.ru

Певица Вера Брежнева показала в личном блоге редкое фото с тремя сестрами и матерью. Артистка практически не показывает семью в Сети, поэтому каждая подобная публикация вызывает бурную реакцию у пользователей.

Напомним, что Вера – средний ребенок у родителей. Сначала у Виктора Галушки и Тамары Пермяковой родилась дочь Галина, а уже в 1984 году на свет появилась девочка, которая, повзрослев, стала покорять сцену. Затем семья пополнилась еще и двойняшками Анастасией и Викторией.

Все дети Виктора и Тамары сильно похожи между собой. Однако поклонники отмечали, что Вера является копией своей старшей сестры и матери. Младшие же девочки больше пошли в отца. К слову, Брежнева как-то признавалась, что восхищается красотой своей мамы и мечтает быть такой же, как и она, в зрелые годы.

Вера Брежнева с сестрами и матерью

Вера Брежнева с сестрами и матерью

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стоить отметить, что Вера отрицает вмешательство пластических хирургов в свою внешность. Она делилась с фанатами, что никогда себе ничего не меняла, так как ей всегда была важна натуральность.

Ранее Вера Брежнева рассказала, что помогло ей пережить развод с Константином Меладзе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Вера Брежнева
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