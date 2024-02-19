Дочь Любови Успенской прошла проверку на полиграфе

34-летняя дочь певицы Любови Успенской прошла проверку на детекторе лжи. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина стали гостями передачи Павла Воли. В эфире шоу Павел предложил артисткам пройти проверку на полиграфе, во время которой им задавались вопросы про творчество и конкуренцию друг с другом.

В первую очередь, Татьяну спросили, кто поет лучше: она или ее мама. Плаксина указала на себя и не солгала. «Изначально Татьяна испытывает к матери сильное уважение, но себя считает лучше, потому что другой жанр», — пояснил полиграфолог Георгий Барышев.

Наследница Успенской заявила: она хочет, чтобы ее дети были еще лучше, чем она.

Также ведущий шоу поинтересовался, завидовала ли Татьяна своей маме. Певица дала утвердительный ответ. «Это было в период, когда я себя чувствовала ущербной, тогда я завидовала всем крутым», — высказалась знаменитость.

В свою очередь, Любовь заявила, что считает дочь перспективной артисткой. При этом Георгий отметил, что певица была честна не до конца.

«Она считает ее перспективной, но есть сомнения», — пояснил эксперт.

Ранее Любовь Успенская запустила новость о неудачной пластике по совету домработницы. Подробности смотрите в этой статье.