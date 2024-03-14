«Великий человек»: Волочкова отреагировала на смерть балетмейстера Касаткиной

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о смерти народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета Наталии Касаткиной. Ее слова приводит Газета.Ru.

«С Наталией Касаткиной у нас было связано в творчестве немало, и не только в творчестве, но и в жизни. Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошел противодействий и в Мариинском театре, когда было написано множество писем со стороны различных структур о том, чтобы убирали какие-то постановки классические, потому что они не то, что были не нужны — они составляли большую конкуренцию тому, что вообще происходило», — призналась танцовщица.

Волочкова отметила, что кончина Касаткиной стала большой утратой для русского балета. Балерина подчеркнула, что в последние годы из жизни уходят многие мэтры балетного искусства, однако на смену им уже не приходят аналогичного уровня артисты.

Кроме того, Анастасия вспомнила о помощи Касаткиной в непростые времена. В частности, знаменитость упомянула ситуацию с ее незаконным увольнением из Большого театра. Тогда народная артистка РСФСР предоставляла Волочковой артистов своей труппы для участия в первых шоу балерины.

«В моем случае, я могу сказать, что Наталия Касаткина и Владимир Василев видели несправедливость, которая происходила в Большом театре, когда меня незаконно увольняли. Я уже тогда создала свое концертное шоу, был создан спектакль, он прошел в Кремлевском дворце. <…> И Наталия Касаткина давала мне артистов своей труппы для участия в моих шоу в сложнейшие времена, когда отворачивались абсолютно все. Я очень ей за это благодарна», — рассказала она.

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