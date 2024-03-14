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Опубликовано 14 марта 2024, 09:37
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Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

На 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина.
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

© Lomohov Anatoly/East News

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина умерла в возрасте 89-ти лет. Об этом РИА Новости рассказала ее помощница.

Подробности кончины балетмейстера пока не раскрываются. Также нет информации о причине смерти Наталии Дмитриевны.

Напомним, что свою карьеру Касаткина начала еще в 50-х годах. Окончив Московское хореографическое училище, она стала танцевать в Большом театре. Она была первой исполнительницей партии Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского.

С 1960 Касаткина работала балетмейстером и сценаристом. А в 1977 году стала художественным руководителем Концертного ансамбля «Классический балет». За свою жизнь она постановила немало спектаклей. Один из последних – «Лисистрата» в Государственном Кремлевском дворце.

Что же касается личной жизни, то артистка была замужем за Владимиром Василевым. Вместе они воспитывали сына Ивана, который является кинорежиссером и директором Театра классического балета родителей.

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