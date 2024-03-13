«Лапки лягушек и саранча»: Прохор Шаляпин подобрал подходящую диету для Анастасии Волочковой

Певец Прохор Шаляпин попробовал лягушачьи лапки на дегустации экзотических блюд от диетолога. Он также съел большое количество насекомых и в заключение заявил, что подобрал рацион для подруги, балерины Анастасии Волочковой.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Шаляпин признался, что давно хотел попробовать лапки лягушек, но не было возможности. Кузнечиков он впервые ел в Таиланде во время участия в одном проекте. Артист говорит: для него это было «что-то новое», поскольку русскому человеку тяжело отказаться от привычных пельменей и картошки с салом.

Попробовав лапки саранчи, Шаляпин сообщил, что подобрал диету для Волочковой.

«Друзья, я нашёл то, что действительно будет подходить Насте Волочковой в рационе: это лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды», - сказал он.

На дегустации певец оценил «печенье из перемолотых сверчков». По его мнению, продукт похож на обычное курабье.

Ранее Волочкова рассказывала, как ела фастфуд с певцом Николаем Басковым. Это случилось в США в 1998 году. Балерина заверила, что это был последний раз, когда она ела вредную пищу.