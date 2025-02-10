«Великий артист»: Марианна Вертинская прокомментировала смерть Олега Стриженова

Заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская отреагировала на смерть народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом пишет издание «Абзац».

По словам актрисы, Стриженов являлся «великим артистом», с которым было интересно работать.

«Великий артист. Один из лучших, если не лучший. Такого таланта, как у Олега Александровича, вообще нет. Работать с ним было интересно, он замечательно играл. Никогда не брал работу, которая ему не по душе. Очень обидно, что он ушёл из жизни», - поделилась знаменитость.

Народный артист СССР Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах «Овод» и «Капитанская дочка», умер 9 февраля на 96-м году жизни. Предварительно, он скончался от последствий ишемического инсульта.

Олег Стриженов был удостоен звания народного артиста СССР в 1988 году. Артист являлся лауреатом многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» за вклад в киноискусство. Вдобавок он был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

В послужном списке актера множество ролей, в том числе в таких фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи» и «Приступить к ликвидации». Помимо этого, Стриженов выступал на театральной сцене, включая Мастерскую «12» Никиты Михалкова.

Ранее актер Владимир Машков назвал смерть Стриженова огромной утратой для искусства.