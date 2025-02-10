Названа предварительная причина смерти актера из «Звезды пленительного счастья» Олега Стриженова

Накануне народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Теперь появилась информация о возможной причине смерти актера, передает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, актер из фильма «Звезда пленительного счастья» ушел из жизни, не справившись с последствиями ишемического инсульта.

7 февраля в ряде СМИ появились сообщения о том, что Олег Стриженов был экстренно госпитализирован. Уточнялось, что у актера случился ишемический инсульт, который также называют инфарктом головного мозга. Позднее супруга артиста Лионелла Стриженова заявила, что он проходил плановое обследование, но опровергла наличие серьезного диагноза у мужа.

Напомним, актера не стало 9 февраля, ему было 95 лет. По мнению режиссера Владимира Басова-младшего, Олег Стриженов прожил долгую и насыщенную жизнь в том числе благодаря заботливой жене, которая «очень его любила». Сценарист отметил, что Лионелла Стриженова сопровождала артиста почти на всех съемках.

На счету Олега Стриженова более 30 работ в кино, он наиболее известен по ролям в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Его звали Роберт», «Звезда пленительного счастья» и других. Актер был лауреатом многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» за вклад в киноискусство. Более того, он являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Ранее мы писали о том, что актер Владимир Машков назвал смерть Олега Стриженова «невосполнимой утратой для российского искусства».