«Невосполнимая утрата»: Владимир Машков скорбит по ушедшему из жизни артисту Стриженову

9 февраля скончался лауреат многих театральных премий, народный артист СССР Олег Стриженов. Владимир Машков прокомментировал смерть коллеги по цеху, назвав ее невосполнимой утратой для искусства.

Народный артист высказался от лица Союза театральных деятелей России, председателем которого он является.

«Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех. Созданные им образы на сцене и экране стали настоящими легендами», — сообщается в Telegram-канале организации.

Машков отметил, что творчество, неподражаемый голос и невероятное обаяние артиста навсегда останутся с нами, а талант Стриженова будет вдохновлять следующие поколения актеров.

Звезда «Ликвидации» принес глубокие соболезнования родным и близким артиста, его друзьям и коллегам, добавив, что память о нем сохранится в наших сердцах навсегда.

Напомним, Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет. На счету у народного артиста СССР множество картин. Он снимался в таких фильмах, как «Белые ночи», «Северная повесть», «Пиковая дама», «Три сестры» и других.