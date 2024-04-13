«Век Кавалли был очень ярким»: Ксения Собчак отреагировала на смерть знаменитого модельера

Ксения Собчак прокомментировала смерть Роберто Кавалли. Журналистка выложила в Telegram-канале пост, в котором рассказала о своем отношении к работам итальянского модельера.

Собчак не скрывает своей любви к дизайнерским вещам. Знаменитая телеведущая часто публикует в социальных сетях фотографии с новыми образами и не боится смены имиджа.

12 апреля стало известно о кончине знаменитого модельера Роберто Кавалли. Мужчина ушел из жизни в возрасте 83 лет, через год после рождения шестого ребенка.

Российская журналистка не могла оставить без комментариев эту печальную новость.

«Для меня Роберто Кавалли больше эпоха, чем дизайнер», – заявила Ксения.

Жена Константина Богомолова отметила, что вещи от Кавалли всегда отличались своей пестротой.

«Буйство анималистичных принтов, много тисненой кожи, бахромы и страз. Неудивительно. Ведь Роберто изначально был мебельщиком. И прославился в своем городе, создав интерьерные ткани с принтами. Век Кавалли был очень ярким», – заключила Собчак.

Ранее мы писали, что сын Юрия Куклачева раскрыл подробности о состоянии артиста после госпитализации.