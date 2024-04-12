83-летний модельер Роберто Кавалли умер через год после рождения шестого ребенка

Во Флоренции умер 83-летний модельер Роберто Кавалли. Год назад дизайнер стал отцом шестой раз.

О смерти Кавалли сообщила газета La Stampa.

Модельер умер на родине. Отмечается, что перед этим он болел.

Рядом с дизайнером последние часы находилась партнерша Сандра Нильссон – шведская модель, с которой он был последние 15 лет.

У модельера остались шестеро детей. Последний ребенок появился на свет в 2023-м – ему чуть больше года.

Кавалли основал свой бренд в начале 1970-х. В 1998-м была запущена линия Just Cavalli.

Из биографии дизайнера одежды известно, что первый раз он женился в 18 лет, когда был без образования и постоянного заработка. Избранницей стала девушка из богатой семьи. В союзе родились двое детей. Второй брак Кавалли случился, когда он уже стал знаменитым модельером. У пары родились трое детей.

2 мая 2023 года ушел из жизни российский модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет.