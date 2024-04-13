«Молимся за его здоровье»: сын Юрия Куклачева рассказал о состоянии артиста после операции

Накануне стало известно об экстренной госпитализации артиста цирка Юрия Куклачева во время празднования его 75-летия. По данным Telegram-канала SHOT, врачи провели дрессировщику операцию, которая длилась три часа. Сын Юрия Куклачева Дмитрий в беседе с РЕН ТВ подтвердил информацию об операции и рассказал о состоянии артиста.

Как отметил сын Юрия Куклачева, на данный момент состояние дрессировщика оценивается как стабильно тяжелое.

«Сейчас прошла операция, его состояние стабильно тяжелое, поэтому молимся за его здоровье», — сказал Дмитрий Куклачев.

Напомним, 12 апреля появилась информация о том, что Юрия Куклачева экстренно госпитализировали в день его 75-летия. Накануне в «Вегас Сити Холле» в Москве проходил юбилейный вечер артиста. Все вырученные средства дрессировщик кошек обещал направить на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

После выхода на сцену артисту стало плохо, и его увезли в больницу. Как рассказал сын Юрия Куклачева Дмитрий, во время шоу дрессировщик «переусердствовал и выдал все что хотел», в результате чего у него возникли проблемы с сердцем.

Артиста цирка экстренно госпитализировали и провели трехчасовую операцию, сообщает SHOT. По данным источника, в настоящее время Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии.

Запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты состоятся, но без участия самого Юрия Куклачева. Выступать будут дети дрессировщика.

«Мы постараемся сделать все, чтобы зритель был доволен, сейчас отцу нужна поддержка всех нас», — отметил Дмитрий Куклачев.

Ранее мы писали о том, что у госпитализированного Юрия Куклачева случился обширный инфаркт.