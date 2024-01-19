«Веет смрадом»: Светлана Разина публично унизила Ольгу Бузову

61-летняя певица Светлана Разина отказалась выходить на одну сцену с Ольгой Бузовой. Об этом стало известно из эфира шоу POPCAKE.

Светлана Разина уже давно не выступает на сцене и ведет уединенный образ жизни. Кроме того, артистка отметила, что не следит за современным шоу-бизнесом. По словам Светланы, она ничего не знает про Клаву Коку и Анну Асти, ставших кумирами молодежи.

Разина сообщила, что не хочет возвращаться на большую сцену. Однако, если это и произойдет, то она предпочтет выступить с Маргаритой Суханкиной, а не с Ольгой Бузовой. По мнению знаменитости, от Ольги «веет дешевкой, развратом, смрадом».

«То, что делает вот эта Оля… «Обузова» — сокращенно обуза нашей страны. Это уже вульгарно», — заявила Разина.

В конце своих рассуждений Светлана добавила, что по-настоящему талантливые артисты редко получают признание.

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