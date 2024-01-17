Ольга Бузова и Дмитрий Дибров стали ведущими шоу для взрослых

ТНТ решил назначить Ольгу Бузову и Дмитрия Диброва ведущими нового шоу для взрослых. Об этом сообщает издание Ведомости со ссылкой на высказывание сотрудника ТВ.

Как выяснилось, совсем скоро на ТНТ появится шоу «Это нормально?» с соревновательным элементом. В нем участники будут делиться на две команды: мужскую и женскую и отвечать на остросоциальные вопросы. Темами первого выпуска станут отношения с женатым мужчиной, эксплуатация животных в цирке и отсутствие работы в 30 лет. Специально для передачи канал будет проводить опросы россиян, чей возраст уже достиг 18 лет.

Известно, что ведущими шоу стали Бузова и Дибров. Телеканал подписал с ними годовой контракт. При этом инсайдер отказался раскрывать гонорар знаменитостей.

Ранее сообщалось о том, что новым ведущим шоу «Модный приговор» решили назначить стилиста Александра Рогова. Подробности смотрите в этой статье.

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