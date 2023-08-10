Ведущую просто «подставили»: Константин Ивлев раскрыл истинную причину конфликта с Юлией Высоцкой

Знаменитый российский шеф-повар Константин Ивлев объяснил, почему зрители раньше прощали Высоцкой плохие кулинарные навыки. Об этом сообщает А теперь внимание!.

Недавно в Сети всплыли старые видео Юлии Высоцкой, где она показывала рецепты домашних сырников, супа из раков и т.д. Пользователи обвинили обаятельную телеведущую в неумении готовить. Однако долгое время никто не замечал таких «промахов» звезды.

«Это было давным-давно, и многие были так влюблены в Юлию, что просто не замечали некоторых шалостей. Она выпустила большое количество книг, ее программы популярны, многие готовят по ее рецептам», – прокомментировал шеф.

Он также уверен, что вины актрисы тут нет. Если и предъявлять какие-то претензии, то только команде Юлии, которая выпустила в эфир такой явный брак. По словам Ивлева, все эти видео просто нельзя было выкладывать, и шеф-редактор должен был это понимать.

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