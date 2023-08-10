Певица Mary Gu рассказала о том, как на съемках клипа ходила босиком по стеклу. Певица приняла участие в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

У исполнительницы недавно вышел клип на песню «Обожай». Там есть кадры, на которых девушка у барной стойки разбивает стакан и встает босиком на осколки. Многим показалось, что это был лед. Поклонники переживали за артистку, но она рассказала, что это не доставляло ей никаких неудобств, зато эффектно выглядело.

«Это сахарное стекло, а не лед. Оно не холодное, но такое же скользкое», – поделилась артистка.

Многие отмечают, что в творчестве певицы произошли большие изменения. Раньше девушка пела о неразделенной любви и о том, какой мужчина должен быть рядом. Свежие треки сильно отличаются. Композиция «Обожай» – о первой влюбленности. Mary Gu не исключает, что это связано с летней погодой, хоть песня и была написана весной.

«Атмосфера так повлияла. Только стало теплеть, только стали гулять до рассвета и вот тогда появилось настроение написать что-то, под что люди станут влюбляться», – рассказала звезда в эфире «Авторадио».

Сама артистка говорит, что гулять ей некогда. Этим летом она много работает. У нее тур по разным городам, но девушка старается выделять время, чтобы восстанавливать силы.