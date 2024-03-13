Ведущий «Шоу Воли» сравнил заработок на ТВ и на YouTube

Российский комик, ведущий рубрики «Гастролинг» в передаче «Шоу Воли» Вячеслав Мидько высказался о разнице в заработке на телевидении и в интернете. Соответствующее заявление он сделал в интервью блогеру Андрею Пределину, опубликованном на YouTube.

«На YouTube намного больше я зарабатываю», — признался Мидько

Юморист отметил, что ведет рубрику на «Шоу Воли» скорее для души. Вдобавок он подчеркнул, что получает наслаждение от работы со звездами на телевидении.

Интервьюер согласился с высказыванием Мидько, что на телевидении заработок не такой большой, как думают многие зрители. Он уточнил, что ТВ является платформой, позволяющей артисту стать известным и востребованным, однако большие деньги он зарабатывает уже «в другом месте».

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева заработала более 20 млн рублей после выхода альбома на российской платформе.

Также сообщалось, что народный артист РСФСР Лев Лещенко заработал порядка 20 млн рублей на своем бизнесе.