Алла Пугачева за 2 дня заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Уже несколько недель Пугачева активно ведет соцсети. Как выяснилось, артистка это делает для того, чтобы поднять шум вокруг нового альбома. Приятельница Аллы Борисовны сообщила, что на скачиваниях альбома она заработала более 20 млн рублей. Пугачева получила внушительную сумму только с одной цифровой площадки.

«Не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из российских платформ. Надеется, что заработает не один миллион долларов», — высказался инсайдер.

Приятельница Пугачевой уточнила, что опубликованные песни не являются новыми. Артистка купила их 10 лет назад, и все это время они «пылились в архиве».

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