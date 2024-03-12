Опубликовано 12 марта 2024, 10:46
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Певец Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на инженерном бизнесе
© Starface.ru
Альтернативные доходы певца Льва Лещенко в прошлом году составили 20 миллионов рублей. Артист является учредителем и владельцем 50% доли в компании «Домодедовский инженерный центр».
По данным Telegram-канала «Звездач», выручка фирмы, работающей на российском на рынке уже 30 лет, составила 72 миллиона рублей, прибыль – 20 миллионов.
При этом Лещенко исправно платит все налоги. В частности, артист оплатил 2,2 миллиона рублей за прибыль, еще 1,4 миллиона рублей были направлены в Социальный фонд РФ и Федеральную миграционную службу.
Ранее «Роснано» засудила компанию Льва Лещенко и Игоря Крутого. Компания ООО «Финк электрик» задолжала почти 15 миллионов рублей.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Анна Воробьева