Певец Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на инженерном бизнесе

Альтернативные доходы певца Льва Лещенко в прошлом году составили 20 миллионов рублей. Артист является учредителем и владельцем 50% доли в компании «Домодедовский инженерный центр».

По данным Telegram-канала «Звездач», выручка фирмы, работающей на российском на рынке уже 30 лет, составила 72 миллиона рублей, прибыль – 20 миллионов.

При этом Лещенко исправно платит все налоги. В частности, артист оплатил 2,2 миллиона рублей за прибыль, еще 1,4 миллиона рублей были направлены в Социальный фонд РФ и Федеральную миграционную службу.

Ранее «Роснано» засудила компанию Льва Лещенко и Игоря Крутого. Компания ООО «Финк электрик» задолжала почти 15 миллионов рублей.