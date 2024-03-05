Ведущий шоу «Маска» поделился лучшим местом для свиданий

По мнению Макарова, таким местом является Таиланд. Он объяснил, что в этой стране есть море, множество фруктов и прекрасная музыка для создания романтической атмосферы. Артист в шутку отметил, что в идеале во время свидания должна играть его песня.

Напомним, Вячеслав Макаров является музыкантом и бессменным ведущим музыкальных телешоу «Маска» и «Аватар». Исполнитель начал музыкальную карьеру в КВН, впоследствии став чемпионом Высшей лиги в составе команды «Камызяки» и «Золотым голосом КВН». В настоящий момент Макаров активно развивает сольную карьеру.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Макаров сменил имидж и стал похож на Филиппа Киркорова в пятом сезоне шоу «Маска».

Также Макаров рассказал о курьезном случае на съемках шоу «Маска».