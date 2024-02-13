«Как она выглядит»: ведущий Макаров рассказал о своем конфузе во время съемок шоу «Маска»

Ведущий телеканала НТВ Вячеслав Макаров рассказал, что с ним произошел курьезный случай на съемках шоу «Маска». Мужчина стал гостем программы Павла Воли на ТНТ.

Обычно, ведущий шоу объявляет имя участника, который снимает с себя маску. Но однажды Макаров растерялся, потому что не узнал героиню.

«Новогодняя Игрушка снимает маску, а я не знаю, кто это… И в наушнике у меня тишина, редакторы подумали, что я знаю гостя», — поделился Вячеслав.

Возникла пауза, но неприятной ситуации удалось избежать. Оказалось, что под маской была российская спортсменка Софья Великая. Сотрудники программы в последний момент подсказали Макарову имя девушки.

«Я знал, кто такая Софья Великая, что она занимается фехтованием, что она двукратная олимпийская чемпионка, но как она выглядит, не имел представления», – оправдался он.

В этом же выпуске шоу телеведущий пожаловался на трудности в работе на шоу, в которых используются маски и аватары. Вячеслав отметил, что ему приходится общаться либо с пустотой, так как на сцене зрители видят аватара, а сам артист находится в отдельной комнате с датчиками на теле. Либо с костюмами, под которыми скрываются звезды шоу-бизнеса. Мужчина пошутил, что скоро сможет вести шоу даже без зрителей.

Ведущий признался, что иногда ощущает легкую шизофрению, общаясь с пустотой после поворота куда-то в сторону.

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