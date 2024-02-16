Ведущий Вячеслав Макаров стал похож на Киркорова в пятом сезоне шоу «Маска»

Ведущий Вячеслав Макаров решил сменить имидж в пятом сезоне шоу «Маска». Презентация популярного проекта прошла не без сюрпризов.

Кроме участников, своим видом удивил и ведущий программы. Макаров появился перед зрителями с новой прической и в очках.

Зрители в комментариях к трансляции заметили, что такой образ Вячеслава совсем не похож на привычный. Многие отметили его сходство с Филиппом Киркоровым. Недавно на канале НТВ вышел проморолик с участием артиста, где он также был замечен с подобной прической и аксессуарами, отказавшись от ярких костюмов с перьями в пользу строгого стиля.

«А почему Макаров выглядит, как Киркоров? Думали, мы подмены не заметим?» – написали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что сам певец Филипп Киркоров тоже решился на смену имиджа. После окончания бойкота на телевидении он забыл о перьях и пайетках, обратив свой взор на классические сочетания цветов и тканей. Новый образ артиста можно было увидеть в анонсе первого выпуска шоу «Маска» на НТВ.

Напомним, что премьерный выпуск шоу выйдет уже 18 февраля. Это будет первый эфир Киркорова после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Скандальное мероприятие прошло в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвало широкий общественный резонанс. Знаменитостей, которые пришли туда в качестве гостей, позже начали «вырезать» из телепрограмм.