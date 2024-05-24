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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 мая 2024, 21:30
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Ведущий «Модного приговора» купил сумку в виде пачки чипсов за 170 тыс. рублей

Стилист Александр Рогов купил сумку в виде пачки чипсов за 170 тыс. рублей.
Ведущий «Модного приговора» купил сумку в виде пачки чипсов за 170 тыс. рублей

© Starface.ru

Стилист Александр Рогов рассказал о покупке сумки в виде пачки чипсов. Стоимость аксессуара составляет 170 тыс. рублей.

О покупке он сообщил в Telegram-канале ROGOV.

Ведущий «Модного приговора» написал: «Мои новые любимые чипсы. HOT by BALENCIAGA».

Стоимость сумки на официальном сайте бренда составляет 1850 долларов, или 170 тыс. рублей.

Ранее Рогов публиковал фото с сумкой стоимостью 989 тыс. рублей. На ней висели брелки, что заявлено как новый тренд этого года. Стилист был в кроссовках от Balenciaga, спортивных штанах и худи. Он дополнил образ кольцом из белого золота.

В апреле стало известно о возвращении на экраны программы «Модный приговор». Шоу претерпело изменения: Рогов занял место судьи в мужской версии проекта. Ведущей женской версии стала стилист и блогер Лилия Рах.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал ROGOV
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Рогов
стилист
сумка