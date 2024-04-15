Александр Рогов и Лилия Рах: «Модный приговор» возвращается с двумя судьями

Телевизионная передача «Модный приговор» претерпела изменения перед возвращением на экраны. Были сделаны «мужская» и «женская» версии проекта, передает дирекция общественных связей Первого канала.

Место судьи в «мужской» версии проекта занял стилист Александр Рогов, а в «женской» — Лилия Рах. Сам по себе этот эксперимент интересен тем, что прежде в «Модном приговоре» не было женщин-ведущих.

Лилия Рах является стилистом и блогером. Она входит в Топ-500 влиятельнейших людей в мировой индустрии моды. За советом к новой ведущей «Модного приговора» обращаются артисты кинематографа и музыканты.

«Мне безумно нравится проект, но к предложению занять кресло Судьи поначалу отнеслась с осторожностью. Как человек дисциплинированный, не хотела никого подвести, понимала, что быть ведущей — большой труд, а у меня совсем нет опыта. Впрочем, приняла предложение и очень надеюсь, что никого не подвела», — заявила Лилия.

Ранее стилист Сергей Зверев раскритиковал зрителей Большого театра. Ему не понравились майки и трико на людях.