Стилист Александр Рогов показал сумку почти за миллион рублей

Стилист Александр Рогов запустил в Сеть фото с сумкой почти за миллион рублей. Александр похвастался стильным аксессуаром в своем Telegram-канале.

В личном блоге Рогов ведет рубрику «Образ дня». На этот раз стилист отдал предпочтение спортивным штанам, футболке и худи. Александр дополнил образ очками, сумкой и кроссовками от бренда Balenciaga. Также он надел кольцо из белого золота с бриллиантом.

Примечательно, что на сумке Рогова висят брелки — это новый тренд 2024 года. По информации издания Газета.Ru, аксессуар Александра стоит 989 тысяч рублей.