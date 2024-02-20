Стилист Александр Рогов показал сумку почти за миллион рублей
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Стилист Александр Рогов запустил в Сеть фото с сумкой почти за миллион рублей. Александр похвастался стильным аксессуаром в своем Telegram-канале.
В личном блоге Рогов ведет рубрику «Образ дня». На этот раз стилист отдал предпочтение спортивным штанам, футболке и худи. Александр дополнил образ очками, сумкой и кроссовками от бренда Balenciaga. Также он надел кольцо из белого золота с бриллиантом.
Примечательно, что на сумке Рогова висят брелки — это новый тренд 2024 года. По информации издания Газета.Ru, аксессуар Александра стоит 989 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что стилист Александр Рогов подвергся критике из-за сумки люксового бренда. Модный аксессуар сравнили с пачкой чипсов. Подробности смотрите в этой новости.
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