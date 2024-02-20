passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 февраля 2024, 15:56
1 мин.

Стилист Александр Рогов показал сумку почти за миллион рублей

Стилист Александр Рогов запустил в Сеть фото с сумкой почти за миллион рублей.
Стилист Александр Рогов показал сумку почти за миллион рублей

© Starface.ru

Стилист Александр Рогов запустил в Сеть фото с сумкой почти за миллион рублей. Александр похвастался стильным аксессуаром в своем Telegram-канале.

В личном блоге Рогов ведет рубрику «Образ дня». На этот раз стилист отдал предпочтение спортивным штанам, футболке и худи. Александр дополнил образ очками, сумкой и кроссовками от бренда Balenciaga. Также он надел кольцо из белого золота с бриллиантом.

Примечательно, что на сумке Рогова висят брелки — это новый тренд 2024 года. По информации издания Газета.Ru, аксессуар Александра стоит 989 тысяч рублей.

Стилист Александр Рогов показал сумку почти за миллион рублей

© Telegram-канал Александра Рогова

Ранее сообщалось о том, что стилист Александр Рогов подвергся критике из-за сумки люксового бренда. Модный аксессуар сравнили с пачкой чипсов. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что старшая дочь Валерия Меладзе заявила о готовности родить ребенка от фотографа Никиты Бережного. Инга Меладзе вышла замуж в октябре 2023 года. Торжество состоялось в Грузии.